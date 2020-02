Jahrelang machte Rodrigo Alves als sogenannter Real-Life-Ken Schlagzeilen. Für den vermeintlich perfekten Look unterzog sich der Brite über 70 verschiedenen Beauty-OPs. Der Ken-Lifestyle gehört mittlerweile jedoch der Vergangenheit an: Vor Kurzem outete Rodrigo sich nämlich als Transgender. Momentan nennt sie sich noch Roddy, im März will sie dann ihren künftigen Frauennamen bekannt geben.