Gegen 21.15 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr am Dienstag zum Einkaufscenter in Linz-Urfahr aus. Beim Betreten des Gastrobereiches wurde in der Küche ein Brand festgestellt. Umgehend wurde durch einen Atemschutztrupp die Brandbekämpfung durchgeführt. Personen waren keine im Gebäude. Nach zweieinhalb Stunden konnte die 25 Feuerwehrleute wieder abrücken. Die Brandursache muss ein Sachverständiger klären.