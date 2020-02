Zum Brandanschlag war es am 12. August des Vorjahres gekommen. Insgesamt vier Personen waren damals an der Tat beteiligt, es waren Steine und Wurfbrandsätze gegen die Fassade des Gebäudes der Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich geworfen worden. Zumindest einer der Beteiligten dürften dabei selbst verletzt worden sein, er hatte sich mit einem Molotowcocktail unabsichtlich selbst in Brand gesteckt.