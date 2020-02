Vetternwirtschaft ist in jeder Parteifarbe verwerflich

An der Fragwürdigkeit ändert nichts, dass auch andere Parteien sich in der Vergangenheit dieser Unart bedient haben. Ob nun als Tierschutzbeauftragter oder als Pressesprecher - so oder so sind familieninterne Postenvergaben anrüchig, solange der Bürger mit seinem sauer verdienten Steuergeld dafür aufkommen muss. Die Kritik der Schieberei ist das Mindeste, das man dann aushalten muss. Das ist bei dem Spitzenverdienst öffentlicher Posten wohl kaum zu viel verlangt.