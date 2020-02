Obwohl er bei der Nationalratswahl 1999 mit seiner Partei nur auf Platz 3 landet, nimmt Wolfgang Schüssel (ÖVP) mit der zweitplatzierten FPÖ Verhandlungen auf und wird so zum neuen Bundeskanzler. Die erste schwarz-blaue Regierung Österreichs ist die Folge. Im Land regt sich Widerstand gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ - bereits die Angelobung am 4. Februar 2000 wird von heftigen Protesten begleitet. Am 19. Februar erreicht die Protestbewegung ihren vorzeitigen Höhepunkt: Am Wiener Heldenplatz versammeln sich mehr als 150.000 Menschen zu einer der größten politischen Kundgebung in der Geschichte Österreichs.