„Ich bereue nichts mehr in meinem Leben als meine Scheidung.“ In einem Interview mit der „New York Times“ hat Ben Affleck nun enthüllt, dass es seine Eheprobleme waren, die 2015 einen Rückfall in den Alkoholismus ausgelöst hatten: „Ich hatte mein Trinken lange Zeit im Griff. Doch als meine Ehe auseinandergefallen ist, habe ich wieder mehr getrunken. Und mein Alkoholkonsum hat dann natürlich noch mehr Eheprobleme ausgelöst.“