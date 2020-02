Der Blondschopf zählt aktuell zu den Top-Verteidigern in Deutschland - sein Fehlen zwingt Hütter zu einer gravierenden Umstellung. Mögliches Szenario: Hütter beordert den von Leipzig geholten Ilsanker in die Verteidigung zurück. Weil der kampfkräftige Halleiner wissen sollte, was ihn gegen Jesse Marschs Bullen erwartet. Ilsanker stand je 90 Minuten auf dem Feld, als Salzburg Schwesterverein Leipzig 2018 zweimal in der Europa League besiegte.