Fußballstar David Alaba, der nächste Woche mit Bayern gegen Chelsea nach der Winterpause wieder in die Champions League einsteigt, ziert die deutschsprachige Premierenausgabe des ursprünglich von Hollands Ex-Fußballprofi Regi Blinker gegründeten Magazins „Life after Football“, das am Montag im Münchener Hotel „Andaz“ präsentiert wurde. Die Titelstory zeigt, was den ÖFB-Star abseits des Rasens inspiriert - es geht um Mode, Musik oder seinen Glauben.