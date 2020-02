Hörl stellte den Zusammenhalt und die erfolgreiche Bilanz seiner Obmannschaft in den Vordergrund. „Dieser Erfolg wird einerseits in der positiven Stimmung innerhalb unserer Organisation und andererseits an konkreten Beispielen sichtbar. Dazu zählen unsere starken Ergebnisse des Wirtschaftsbundes bei den Wahlen auf Landes-, Bundes- und Europaebene sowie die prägende Mitwirkung bei wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die besonders in letzter Zeit zur Stärkung der Tiroler Unternehmerinnen und Unternehmer beigetragen haben“, so Hörl. Zu den Gratulanten vor Ort zählten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landeshauptmann Günther Platter, Bundesministerin Margarete Schramböck, WKÖ-Präsident Harald Mahrer und WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz.