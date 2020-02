Kurz vor 12 Uhr beobachteten Polizisten aus Vöcklabruck in der Max-Planck-Straße eine männliche Person, die sich bei den Geschäften auffällig verhielt. Sie verfolgten ihn dann in einen Supermarkt und konnten erkennen, wie der Mann eine Mango in seine linke Jackentasche steckte. Danach verließ er, ohne an der Kassa zu bezahlen, das Geschäft.