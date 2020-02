Der Fußball-Weltverband FIFA wird seine nächste Council-Sitzung nicht wie geplant in Paraguays Hauptstadt Asuncion abhalten. Das Treffen des Gremiums am 20. März werde stattdessen per Videokonferenz von der FIFA-Zentrale in Zürich aus stattfinden, teilte der Verband am Dienstag mit. Die Entscheidung sei „auf Anfrage zahlreicher Mitglieder“ des FIFA-Rates gefallen, hieß es.