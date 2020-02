Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) hat in Krefeld mit einem fremdenfeindlichen „Malbuch“ für einen handfesten Skandal gesorgt. Das schmale Büchlein soll bei einer Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen (NRW) verteilt worden sein. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage mitteilte, ermittelt der Staatsschutz in der Sache wegen Volksverhetzung. Auch die Staatsanwaltschaft werde prüfen, hieß es. Die Empörung ist jedenfalls groß.