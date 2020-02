Therese Johaug hat ihre Siegesserie im Langlauf-Weltcup im ungewöhnlichen Skating-Bergsprint am Zielhang der Alpin-WM-Piste in Aare fortgesetzt. Die überlegene Weltcupspitzenreiterin führte am Dienstag vor Heidi Weng und Astrid Jacobsen einen norwegischen Dreifacherfolg an. Teresa Stadlober schied nach überstandener Qualifikation in ihrem Viertelfinallauf als Fünfte aus und wurde 25.