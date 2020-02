In der Causa Eurofighter ist aktuell nicht nur die hohe Politik aufgescheucht, nein, auch auf den kleinen Stammtischen in ganz Österreich wird heftig debattiert. Die Muskelspiele zwischen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und dem Jet-Hersteller Airbus werden insbesondere in der Steiermark, nicht zuletzt in Zeltweg, genau mitverfolgt. Hier landete im Juli 2007 der erste Eurofighter - im Übrigen ohne großes Tamtam, so glänzte etwa der damalige SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos demonstrativ durch Abwesenheit.