Die Attacke Österreichs auf Airbus sei daher wenig konstruktiv. Man könne die Eurofighter behalten und tauglich machen, also aufrüsten, was weniger kosten würde als neue Überflieger. Die, so Karner, würden bei einer Stückzahl von 15 bis 24 bis zu 2,5 Milliarden kosten. Ziemlich sicher den Steuerzahler.