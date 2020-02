Christina Rieder hat am Dienstag das bisher beste ÖSV-Ergebnis der Biathlon-WM in Antholz erreicht. Die Salzburgerin klassierte sich im 15-km-Einzelbewerb mit nur einem Fehlschuss an der siebenten Stelle (+1:20,6 Min.). Zuvor war sie im Weltcup noch nie unter den besten 20 platziert. Dorothea Wierer sicherte sich trotz zweier Strafminuten den zweiten Titel in ihrer Heimat und den insgesamt dritten.