Was im Frühjahr noch wichtiger ist als sonst: Hunde gehören auf der Wiese und im Wald an die Leine! Die Hasenbabys wären ihnen völlig hilflos ausgeliefert - und das wäre schlimmste Tierquälerei. Aufgenommen wird derzeit kein Tier, Fragen beantwortet der Verein „Kleine Wildtiere in Not“ aber gern: 0650/6452536.