Am Donnerstag reicht Schöpf den Antrag im Zentralausschuss ein. „Die Exekutive wird in der Bevölkerung hinlänglich mit ,Polizei‘ gleichgesetzt. Der Begriff ,Wache‘ ist spätestens seit der Auflösung der Zollwache im Jahre 2004 nicht mehr zeitgemäß“, verdeutlicht Schöpf und ergänzt: „Die Justizwache ist neben der Polizei der einzige Wachkörper in Österreich, der Exekutivdienst versieht. Unsere Aufgabe ist die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in den Justizanstalten.“