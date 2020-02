„Fehlinterpretationen“

Aussagen von Sturm-Präsident Christian Jauk in einer Sky-Sendung hatten am Montag in Graz gehörig Staub aufgewirbelt. Darin verriet der Vereinschef, dass Kreissl ab Sommer nicht mehr Sportchef sein werde. Kreissl selbst wurde daraufhin zitiert, dass Jauks Aussagen „unprofessionell“ gewesen seien. Am späten Montagabend posierten beide dann auf Twitter bierselig in trauter Zweisamkeit. Dienstag war dann unisono von „Fehlinterpretationen“ der Medien die Rede. „Man will nur das hören, was man auch hören möchte“, merkte Jauk an. Er habe nie gesagt, dass Kreissl den Verein verlassen werde, stellte er mit Verweis auf ein Protokoll des Interviews klar.