Wenn Österreich im Jahr 2030 nun wirklich nur noch Strom aus erneuerbaren Energien gewinnen will, müsse diese Wende von allen mitgetragen werden, so Brunner: „Bei all diesen Maßnahmen geht nichts ohne die Bevölkerung. Deshalb ist die Photovoltaik auch so wichtig, damit kann jeder selbst seinen Strom produzieren, in seinem eigenen Kraftwerk.“