Alles fing mit einem Werbefilm über den Chef an: Michael Ludwig in allen Lebenslagen, mit Kindern, mit Älteren, beim Kipferlflechten, Winken, Unternehmensbesuchen. Dann trat der Bürgermeister auch schon auf die Bühne des Panoramafensterlofts des K47 in der Wiener Innenstadt. „Ich möchte gleich zu Beginn sagen, was ich jetzt nicht machen werde. Mich nämlich abgrenzen gegenüber anderen Parteien. Auch nicht gegenüber der eigenen. Und ich möchte auch keinen Wahlkampf eröffnen, denn in der Tat wäre das zu früh.“