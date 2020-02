„Krone“: Man kann immer mehr Leute auf dem Berg beobachten.

Christoph Preimesberger: Das ist definitiv so, da hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Bergsteigen ist einfach zum Ganzjahressport für jedes Klientel geworden. Auch bei Schlechtwetter oder in der Nacht sieht man vermehrt welche herumklettern. Wir fragen uns auch immer wieder, warum man das machen muss.