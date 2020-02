Der Ex-Salzburger entschied die Partie vor eigenem Publikum mit seinen Toren in der 69. und 77. Minute im Alleingang. Haaland hält damit bereits bei zehn Toren und zog in der Schützenliste mit dem führenden Bayern-Angreifer Robert Lewandowski gleich. Im Dortmund-Dress waren es in der „Königsklasse“ seine ersten Tore, acht hatte er zuvor in der Gruppenphase im Herbst noch für die „Bullen“ erzielt.