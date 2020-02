Die drei Flachgauer waren gegen 7.50 Uhr in Richtung Salzburg auf der Oberndorferstraße unterwegs. Die Nußdorferin wurde verletzt (54) in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der davor vor ihr fahrende Pkw-Lenker aus Oberndorf verletzte sich ebenfalls. Die Rettung brachte in das Uniklinikum Salzburg. Nur der Unfallverursacher aus Hallwang (29) blieb nach der Kollision unverletzt. Alkotests bei den drei Beteiligten verliefen negativ. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Oberndorferstraße musste etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.