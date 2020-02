Die verheerenden Buschbrände in Australien haben den Koalas in New South Wales stark zugesetzt. Ersten Erhebungen zufolge sei die Population in dem östlichen Bundesstaat um 80 bis 85 Prozent gesunken, sagte am Dienstag Stuart Blanch von der Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (kurz WWF) bei einer parlamentarischen Untersuchung in Sydney.