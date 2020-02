Auch Einsatzkäfte können hier üben

Der „SIM Campus“ ist aber noch viel mehr als ein Simulationskrankenhaus. An fünf Schauplätzen sollen auch Sicherheitskräfte, Sanitäter und Feuerwehrleute ausgebildet werden. Um den Erzberg entsteht beispielsweise ein zerstörter Stadtteil, der auf Einsätze in Katastrophengebieten vorbereiten soll. Ein Simulationsbahnhof kann Themen wie Terrorismus oder Geburten in Eisenbahnwaggons behandeln. Wegscheider ist vom Projekt überzeugt: "Viel realistischer geht es gar nicht, ohne Kontakt mit Patienten zu haben.’’