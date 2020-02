„Müssen Vertrauen zurückgewinnen“

„Das Sahnehäubchen wäre es, eine Gemeinde zu erobern“, so Lang zu den Wahlchancen. Er selbst sei in jeder möglichen Minute in den Städten nd Kommunen unterwegs, sagte Lang. „Wir haben die Chance, den Karren in die andere Richtung zu ziehen“, drückte Lang die Hoffnung aus, dass es nach der verlorenen Landtagswahl nun wieder aufwärts gehen könnte. „Wir müssen wieder Vertrauen zurückgewinnen, uns nicht zu Tode beraten lassen, in die Bevölkerung hineinhören, Sorgen und Ängste aufnehmen, dann geht‘s wieder aufwärts mit der Sozialdemokratie.