Am 11. Februar ging die 40-Jährige in den Salon in der Josefstadt, um sich die Nägel machen zu lassen. Vor der Behandlung verstaute sie ihren Verlobungsring in ihrer Jackentasche, damit dieser beim Feilen nicht beschädigt wird. Als die 40-Jährige gegen 16 Uhr den Salon verließ, bemerkte sie, dass der Ring im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages verschwunden war.