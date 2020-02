Song des Jahres: „Chaos“ Mathea / „Ciao Baby“ Wanda / „Herr Inspektor“ Seiler und Speer / „Kaleidoslip“ Pizzera & Jaus / „Puta Madre“ RAF Camora feat. Ghetto Phenomene

Album des Jahres: „20 Jahre DJ Ötzi - Party ohne Ende“ DJ Ötzi / „Für immer“ Seiler und Speer / „s‘ klane Glücksspiel“ Voodoo Jürgens / „Vernissage My Heart“ Bilderbuch / „Zenit“ RAF Camora

Live-Act des Jahres: Bilderbuch / EAV / Folkshilfe / Pizzera & Jaus / Seiler und Speer

Songwriter des Jahres: „Alte Seele“Lemo / „Gib mir das“ Yasmo & Die Klangkantine / „I steh auf Bergbauernbuam“ Melissa Naschenweng / „Sympathy“ Lost / „Unbeschreiblich weiblich - umständlich männlich“ Semino Rossi

FM4-Award: Anger / Buntspecht / Lou Asril / Oehl / Yasmo & Die Klangkantine

Tonstudiopreis „Best Sound“: „High Performer“ 5KHD / „Vernissage My Heart“ Bilderbuch / „Sonne Mond Sterne“ Julian le Play / „Inward Outward“ Lylit / „Ingi“ Thorsteinn Einarsson

Alternative: Buntspecht / Lou Asril / My Ugly Clementine / Pauls Jets / Voodoo Jürgens

Electronic/Dance: Darius & Finlay / HVOB / Möwe / Parov Stelar / Wurst

Hard & Heavy: Bloodsucking Zombies From Outer Space / Edenbridge / Our Survival Depends On Us / Russkaja / Turbobier

Hip-Hop/Urban: Dame / Hunney Pimp / KeKe / RAF Camora / Yung Hurn

Jazz/World/Blues: 5/8erl in Ehr‘n / Hans Theessink / Marina & The Kats / Wieder, Gansch & Paul / Wiener Blond & Das Original Wiener Saisonensemble

Pop/Rock: Bilderbuch / Mathea / Pizzera & Jaus / Seiler und Speer / Wanda

Schlager/Volksmusik: Die jungen Zillertaler / Die Seer / DJ Ötzi / Melissa Naschenweng / Nockis