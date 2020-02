Insgesamt sind Tod und Abschied die beherrschenden Themen auf der neuen Platte, wie in „Under The Graveyard“ oder „Today Is The End“ - aber das muss beim „Godfather of Metal“ ja nichts heißen. Eine unterhaltsame Abwechslung ist die Angst vor den kleinen grünen Männchen („Scary Little Green Men“). Ausgerechnet die beiden Songs „Take What You Want“ und „It‘s A Raid“ mit dem US-Rapper und R&B-Musiker Post Malone, aus denen die Album-Idee entstand, sind nun allerdings die schwächsten Stücke. Auf „It‘s A Raid“ verkommt Ozzys ohnehin immer etwas quäkende Stimme durch das hohe Tempo fast zum Micky-Maus-Sound. Als er seine Parkinson-Krankheit Ende Jänner in der US-Fernsehsendung „Good Morning America“ öffentlich machte, war seine Frau Sharon an seiner Seite. Seit 1982 sind die beiden verheiratet. „Es ist in keiner Weise ein Todesurteil“, sagte sie. „Aber es beeinträchtigt die Nerven. Man hat einen guten Tag, noch einen guten Tag und dann einen richtig schlechten Tag.“ Sie versprach: „Er wird wieder da raus gehen. Und er wird das machen, was er liebt. Das weiß ich.“