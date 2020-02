Nach massiver Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen dessen Abrückens von der starren Position in der EU-Budget-Debatte will die FPÖ den türkisen Regierungschef nun mithilfe eines Parlamentsauftrags ein Veto ins Gepäck nach Brüssel mitgeben. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten ab Donnerstag über die Finanzierung der Union in den Jahren 2021 bis 2027. Und eben dort soll der Kanzler ein Veto gegen jede Erhöhung des Nettobeitreitrags Österreichs einlegen. Der Hauptausschuss des Nationalrats kann den Kanzler bzw. einzelne Minister vor Ratstreffen an ein bestimmtes Mandat binden. Von diesem Mandat kann allerdings laut der Bundesverfassung aus „zwingenden außen- und integrationspolitischen Gründen“ abgewichen werden.