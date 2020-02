Bisher war der Standort in Trieben für die Stein- und die Rohstoffproduktion zuständig. 2018 wurde bekannt, dass die Steinproduktion an andere Standorte verlegt werde, darunter Radenthein in Kärnten. Von den derzeit 120 Mitarbeitern werden im Juli nur noch 20 Mitarbeiter am Standort in Trieben arbeiten.