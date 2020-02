Um Opfer von sexuellem Missbrauch entschädigen zu können, hat der Verband der US-Pfadfinder am Dienstag Konkurs angemeldet. Das Insolvenzverfahren werde den Pfadfindern helfen, die Opfer durch die Einrichtung eines Fonds „angemessen zu entschädigen“, hieß es in einer Erklärung der Boy Scouts of America. Damit solle dem Verband die Möglichkeit gegeben werden, auf lokaler Ebene weiterzuarbeiten.