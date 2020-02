Höchst ungewöhnliche Aufnahmen sind kürzlich einem Ehepaar bei einem Spaziergang am Meerufer in der japanischen Präfektur Fukui gelungen. Es filmte am 15. Februar zwei jeweils knapp sieben Meter lange Riemenfische, die nebeneinander herschwammen. Japanischen Experten zufolge ist es das erste Mal überhaupt, dass gleich zwei der äußerst seltenen Tiere, die sich normalerweise in 200 bis 1000 Metern Tiefe aufhalten, gleichzeitig gesichtet wurden.