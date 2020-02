In TV-Show: Marcells Ex Kerstin reist nach Tokio

„Ich pack‘ mein Leben nicht“, sagt Kerstin (27), als sie und ihr Freund Scott (24) am Flughafen als Reiseneulinge ihre Urlaubsdestination Japan erfahren. „Zu den Chinesen fliegen wir jetzt“, erklärt sie ihrer Tochter Melina (4). Ob sie da nicht etwas zu verwechseln scheint? Doch schon der Flug dorthin wird zu einer Herausforderung, da Kerstin an Flugangst leidet. „Ich habe keinen Boden unter mir, nur Luft. Ich fühle mich da drin wie in einer Erbsendose.“ Endlich angekommen, gibt es für Kerstin und den Fischallergiker Scott statt Sushi Kebab und Burger. Das altbekannte Fastfood ist ihnen bei dem Kulturschock sowieso lieber. Eine weitere Herausforderung: Sie sprachliche Barriere. In Kimonos dürfen die Urlaubsanfänger Karaoke singen gehen und das mit gemieteten Freunden. Wie sie die Herausforderung meistern werden?