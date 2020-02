Zu dem schockierenden Vorfall war es am Sonntagnachmittag in der Prager Straße in Leipzig gekommen. Der Lenker bog mit seinem Pkw gerade ab, als sich die rechte hintere Türe öffnete und sein Bub samt Kindersitz aus dem Wagen fiel. Augenzeugen zufolge hielt der Fahrer kurz an, packte das im Gesicht blutende Kind samt Sitz wieder in den Pkw und fuhr weiter.