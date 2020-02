Wenn Michael Seida nach dem Vorbild seiner Jugendidole sein Publikum zu begeistern versteht, so hat er doch dem Entertainment einen zeitgemäßen und seinen ganz persönlichen Charme hinzugefügt. All dies zusammen, macht ihn zu dem, was er in seinen Konzert-Shows eindrucksvoll präsentiert: einem Weltklasse-Entertainer. Bei „Dinner & Music“ vermischt sich sein einzigartiges Unterhaltungsprogramm mit einem opulenten 4-Gänge-Menü.