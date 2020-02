Runder Tisch soll Konflikt beilegen

Um in diesem Streit zu schlichten, will der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober alle Beteiligten an einen Runden Tisch holen. „Derzeit versuchen wir, mit einem Kassasturz reinen Tisch zu machen“, sagt er. Die zuletzt aufgetauchten Prognosen will der Grüne bei einem Treffen „präzisieren“ - und zwar mit allen Beteiligten, heißt es.