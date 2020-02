Nach dem Blitzeinbruch am Alten Markt wurden jetzt die Poller am Papagenoplatz verstärkt. Vergangene Woche rissen die Täter einfach ein Verkehrsschild heraus und fuhren an den Pollern vorbei. Statt dem Verkehrszeichen und einem Blumentrog schützen jetzt zwei massive Steinpoller und drei fixe, silberne Poller die Einfahrt.