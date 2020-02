In seiner Amtszeit als Verteidigungsminister brachte Hans Peter Doskozil (SPÖ) eine Betrugsanzeige gegen den Eurofighter-Hersteller Airbus ein. Am Dienstag appellierte er bei seiner Angelobung als burgenländischer Landeshauptmann, in der Causa Eurofighter „über die Parteigrenzen hinweg ein Ziel“ zu verfolgen. Die in dem Fall ermittelnden Behörden sollten personell verstärkt werden, denn Airbus verstehe nur die Sprache der Staatsanwaltschaft. Eine Rückabwicklung des Kaufvertrags sehe er als „die beste Variante“, die Luftraumüberwachung sollte seiner Meinung nach „kostengünstig und effizient“ neu organisiert werden.