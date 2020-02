Am Dienstag stimmten die Gläubiger, die insgesamt 7,2 Millionen Euro an Forderungen angemeldet hatten, dem Sanierungsplan zu. Sie erhalten eine Quote von 22 Prozent (ursprünglich waren 30 Prozent geplant). Nicht enthalten ist laut AKV in dieser Quote eine Forderung gegenüber Karl Polzhofer senior in einer Größenordnung von 650.000 Euro. Sie wurde dem bisherigen Masseverwalter zur Geltendmachung übertragen.