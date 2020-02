Eine 24-jährige Kärntnerin hat sich am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verantworten müssen. Sie soll in einer WhatsApp-Gruppe übers Handy Bilder und Parolen mit nationalsozialistischem Inhalt verschickt haben. Die Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Der Geschworenenprozess wurde vertagt, weil eine Zeugin entschuldigt war.