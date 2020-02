„Genieße dein Leben. Bitte. Beschütze dein Herz und sei stolz auf dich“, schrieb Rita Ora am Montag auf Instagram und ließ dazu ein Foto online gehen, für das sie sich im Bikini im Garten in Pose geworfen hatte. Was dabei ins Auge fällt, ist nicht nur die makellose Figur der Sängerin, sondern auch das viel zu kleine Bikini-Top, das kesse Einblicke zulässt.