US-Bürger von Bord geholt

Die USA hatten bereits am Montag rund 300 US-Passagiere der „Diamond Princess“ in ihre Heimat ausgeflogen, ohne das Ende der Quarantäne in Japan abzuwarten. In den Vereinigten Staaten stehen sie aber weitere 14 Tage unter Quarantäne. Die 40 nachweislich infizierten US-Passagiere mussten in Krankenhäusern in Japan bleiben. Eine Sprecherin des britischen Außenministeriums in London sagte am Dienstag, angesichts der schwierigen Bedingungen an Bord organisiere die Regierung einen Heimflug für die Briten auf dem Schiff. Auch Italien, Kanada, Australien, Südkorea und Hongkong haben angekündigt, ihre Bürger heimzuholen. Das Auswärtige Amt in Berlin prüft eine Rückholung.