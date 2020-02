Ornella Muti entpuppt sich langsam als absoluter Traumgast für den Opernball für Richard Lugner. Denn die italienische Filmdiva ist eine echte Lady und stellt ihm nicht jeden Schritt in Rechnung. Den Luxustransfer zum Flughafen in Genua sowie die Kosten für die VIP-Lounge am Flughafen Genua hat die Schauspielerin selbst bezahlt. Und auch eine Stylistin musste er nicht für sie auftreiben. Diese reiste mit. Sogar ihr Opernballkleid hat „Bella Ornella“ selbst im Gepäck. Im Privatjet verstand man sich prächtig.