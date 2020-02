„Groove Coverage“ kündigen Wien-Besuch an

Der deutsche Dance-Pop Act „Groove Coverage“, gegründet bereits 1999 von DJ Novus und Axel Konrad, erreichte bereits mit den ersten zwei Clubveröffentlichungen von „Hit me“ und „Are u Ready“ überraschend die ersten Club- und Dancecharts in Deutschland, Österreich und Polen. So machte das junge Team aus Deutschland bereits in den letzten zügigen der 90er und spätestens in frühen, extrem erfolgreichen, 2000er Jahren auf sich aufmerksam. Seitdem gab es viele Hits mit Ohrwurmfaktor. „God is a Girl“ oder „Poison“ sind jedenfalls darunter zu listen.