„Unsere Experten sehen das anders“, so Kickl am Dienstag über die „illegale Einwanderungswelle in einem Ausmaß, wie wir es bisher nicht gekannt haben“. „Ja wann, wenn nicht in einer solchen Notsituation muss denn eine entsprechende Sorgfalt beim Schutz unserer Grenzen zur Anwendung kommen?“, fragte Kickl rhetorisch. Ungarns Regierungschef Viktor Orban habe in einer ähnlichen „Notsituation“ anders gehandelt - und ganz Europa sei ihm dankbar dafür, meinte Kickl weiter.