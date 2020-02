Die Zeit läuft - nicht nur in Sachen Klimakrise. Das Regierungsprogramm liegt auf dem Tisch, auch das Klimavolksbegehren indes hat seine Forderungen konkretisiert. Man stehe an einem Wendepunkt, so Michael Stadlinger, der neben Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens, Platz nahm, einleitend. Bis 3. März müssen noch 14.000 Österreicher mobilisiert werden, um den „Einzug“ des Volksbegehrens in den Nationalrat bewältigen zu können.