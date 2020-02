Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, war es Jetwing-Pilot Vince Reffet am vergangenen Freitag nahe des Jumeirah Beach im Süden Dubais erstmals gelungen, direkt vom Boden aus in einen Schwebeflug zu starten und anschließend bis auf eine Höhe von 1800 Metern aufzusteigen, wo er eine Rolle und einen Looping absolvierte, ehe er auf 1500 Metern Höhe seinen Fallschirm öffnete und, nach nur drei Minuten, wieder sicher am Boden landete.