Gegen 11 Uhr führte ein 40-Jähriger in einer Lagerhalle in der Grießeneggerstraße in Voitsberg an seinem Pkw Schweißarbeiten durch. Dabei dürften sich Kunststoffteile des Pkws entzündet haben und setzten in der Folge den Pkw in Brand. Löschversuche des 40-Jährigen verliefen ohne Erfolg.